Il Ghilarza blocca (1-1) la capolista Ilvamaddalena e il Tempio si avvicina alla vetta grazie al poker rifilato all’Ossese. Si è completata oggi la 14esima giornata del campionato di Eccellenza. L’Ilva è passata in vantaggio al 45’ con Coschiera. Nella ripresa, dopo 4’ il pareggio del Ghilarza con Pinna.

Al “Nino Manconi” il Tempio rifila quattro gol all’Ossese. Nel primo tempo al 16’ la sblocca Aiana. Al 29’ Gomez guadagna e trasforma un rigore. Nella ripresa, al 13’ tris di Virdis. Al 31’ la quarta rete firmata da Donati.

A Bonorva, il San Teodoro piega (2-4) il Bosa e aggancia in quinta posizione l’Ossese. Le marcature dei viola di Ruzzittu, Varrucciu e del capocannoniere Mulas (doppietta). In mezzo i gol dei rossoblù del solito Sagitov.

Finite in parità tutte le altre partite: Iglesias-Villasimius 1-1 (reti di Savage per gli ospiti e Cancellieri per i minerari), Li Punti-Barisardo 1-1 (Mastropietro per gli ogliastrini e Mastino per i sassaresi), Carbonia-Calangianus 0-0 e Sant’Elena-Villacidrese 0-0. Ha riposato la Tharros. Giocata ieri Taloro-Ferrini, finita 0-1.

© Riproduzione riservata