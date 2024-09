Si giocano sabato le gare della terza giornata del campionato di Eccellenza. Rinviata come è noto Nuorese-Barisardo, sono in programma le altre sette gare in calendario: Calangianus-Ferrini che sarà arbitrata da Gabriele Sari di Alghero (collaboratori Antonio Carbini e Sergio Fara di Olbia), Carbonia-Villasimius che sarà diretta da Claudio Salvatore Marongiu di Sassari (Simone Crobu di Oristano e Alessandro Cola di Ozieri), Ghilarza-Tempio: arbitro Alessandro Copelli di Mantova (Giuseppe Alessandro Paolino di Alghero e Stefano Siddi di Cagliari), Li Punti-Alghero: arbitro Rosanna Barabino di Sassari (Annamaria Sabiu di Carbonia e Michele Piras di Olbia). E ancora Monastir-Budonio: arbitra Vincenzo Melis di Ozieri (Mirko Pili e Giuseppe Puddu di Oristano), Ossese-Iglesias: arbitro Riccardo Mattu di Oristano ( collaboratori: Tiberio Deidda di Carbonia e Alexandra Baneu di Oristano), San Teodoro Porto Rotondo-Taloro: arbitro Mario Corrias di Nuoro che si avvarrà di due assistenti sassarese: Mario Puggioni e Marco Faggiani.

© Riproduzione riservata