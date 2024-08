Dopo appena nove giorni, il centrocampista sardo Andrea Feola ha chiesto la rescissione del contratto firmato con l’Ischia (Serie D).

Sul giocatore ci sarebbe il forte interesse del Monastir, formazione del campionato di Eccellenza che sta allestendo un’autentica corazzata e che probabilmente contenderà il titolo con Ossese, Tempio e Budoni. L’ultimo acquisto della squadra di Marcello Angheleddu è stato l’ex bomber del Cagliari, Andrea Cocco. E ora potrebbe arrivare anche Feola, altro pezzo da novanta.

Classe 1992, Feola, che ha già lasciato il ritiro di Bastia Umbra, è cresciuto nelle giovanili del Cagliari. Ha giocato in Serie D nel Selargius prima del gran salto in Serie B col Trapani (ha collezionato 30 presenze). Le sue esperienze successive in Serie C con Olbia, Arezzo e Casertana, ed in Quarta Serie con Casarano, Bari, Barletta e Fidelis Andria.

