Subito lo scontro fra due delle squadre date per favorite per il salto in Serie D. La prima giornata di Eccellenza, in programma domenica, propone Ilvamaddalena-Ossese, una super sfida fra i maddalenini appena retrocessi dalla D e l'Ossese che da anni gioca campionati di vertice, senza però riuscire a centrare la quarta serie. Una sfida che dovrà dire quanto valgono realmente le due squadre, visto che gli impegni di Coppa Italia non fanno sicuramente molto testo. Ma attenzione anche all'esordio dell'Aletico Uri, altra retrocessa dalla D che ospiterà un Lanusei fatto fuori dalla Coppa Italia al primo turno. La squadra di Massimiliano Paba, dopo la dolorosa retrocessione, è stata rifatta.

Lo stesso Lanusei con un grosso passato alle spalle, ha cambiato parecchio dopo il successo in Promozione che lo ha riportato in Eccellenza. Si giocano anche la sfida del nord fra il Tempio di mister Giuseppe Cantara e il Buddusò e lo scontro nord-sud Sant'Elena-Santa Teresa di Gallura, che si presenta con una corazzata costruita anche su giocatori stranieri in ogni reparto. La Ferrini Cagliari ospiterà la Nuorese: altra gara aperta ad ogni risultato. Come Iglesias-Calangianus e Taloro-Villasimius. La squadra di Gavoi è quella che vanta più presenze in Eccellenza. Il Villasimius, col ritorno di Antonio Prastaro in panchina, va in campo con l'ambizione dell'alta classifica.

© Riproduzione riservata