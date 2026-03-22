Col Calangianus quest’anno non c’è storia. Al ritorno come all’andata, il Santa Teresa cede ai giallorossi 0-1, con l’aggravante che in palio ieri al Signora Chiara c’erano punti pesanti per la conferma della categoria.

Decisiva nel derby-salvezza di Gallura la rete di Moreo, che in avvio supera Secci e insacca alle spalle di Pedelacq. La squadra di Fabio Levacovich prova a reagire, ma, compici anche le assenze di Owen, Carlander e Generoso per squalifica e di Canu e Del Vecchio per infortunio, non riesce a recuperare, ed è costretta infine ad arrendersi.

Mentre il Calangianus vola in classifica, agganciando il Taloro Gavoi a quota 34 e aumentando il vantaggio sulla zona retrocessione, la sconfitta subita nello scontro diretto dell’11ª giornata di ritorno del campionato di Eccellenza fa perdere una posizione al Santa Teresa, che con 31 punti resta comunque fuori dai playout (+1).

Dopo la sosta per il Torneo delle Regioni si torna a giocare al Buoncammino contro la big Ilvamaddalena. E chissà che per allora Levacovich, che ritroverà comunque i tre squalificati, non riesca a recuperare pure gli infortunati per poter affrontare al meglio una delle candidate alla vittoria finale, già eliminata dalla Coppa Italia e fermata all’andata sull’1-1.

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