Aveva iniziato benissimo il campionato al Perdaxius, in Seconda Categoria, poi per problemi di lavoro non ha potuto proseguire e per Samuele Curreli si sono riaperte le porte dell’Eccellenza, sfruttando la nuova norma all'articolo 117/Bis delle NOIF sulla risoluzione del rapporto contrattuale per i calciatori dilettanti. Da otto giorni l’attaccante classe ‘88 è al Sant’Elena, dove ha subito esordito domenica scorsa giocando metà ripresa nello 0-0 a Capoterra contro la Ferrini piazzandosi largo a destra nel tridente d’attacco.

«Sono stato chiamato dal vicepresidente Stefano Melis», il suo racconto sulla trattativa. «Mi ha parlato della società, se volevo far parte del loro gruppo, e ho accettato». Per i quartesi è un rinforzo di spessore in attacco, reparto dove dopo le primissime partite era andato via Luca Caboni.

Sempre a segno. Curreli ha segnato tanto praticamente dovunque è andato, giocando dalla Serie D alla Seconda Categoria. Fra le tante maglie vestite in carriera soprattutto Carbonia e Iglesias, ma anche Atletico Narcao, Barisardo, Frassinetti e Lanusei per citarne alcune. Ora il Sant’Elena: «Speriamo di poter dare una mano. Mi sono subito trovato benissimo, dal primo giorno, sono a disposizione del mister per giocare dove vuole. Non mi sono messo un obiettivo personale, cerco di far bene e raggiungere innanzitutto quelli di squadra». Per lui domani possibile la seconda presenza, nella trasferta di Ghilarza.

