Si gioca questo pomeriggio la seconda giornata del campionato di Eccellenza, con fischio d’inizio alle 16 su tutti i campi. Tra le gare più attese, Villasimius-Nuorese, entrambe sconfitte domenica scorsa, all’esordio. I barbaricini sono caduti in casa col Tempio, i sarrabesi a Ghilarza. «Sinceramente domenica scorsa non meritavamo di perdere», esordisce Nicola Manunza, allenatore del Villasimius. «Probabilmente ci sarebbe stato stretto anche il pareggio. Abbiamo fallito diverse occasioni e siamo stati puniti. Adesso siamo concentrati sulla difficilissima gara di oggi contro la Nuorese che ritengo possa competere per le primissime posizioni della classifica. Una partita difficile ma abbiamo il dovere di far bene per cercare di raccogliere i primi punti». La Nuorese dovrebbe ritrovare Emerson. «Sappiamo che c’è tanto da lavorare», dice il tecnico dei verdazzurri, Ivan Cirinà. «Il gruppo è nuovo e c’è bisogno di tempo. E’ un campionano difficile dove si può vincere e perdere ovunque. Lo dimostrano i risultati di domenica scorsa. I ragazzi faranno di tutto per regalare una vittoria ai nostri tifosi».

Il Monastir, che col Taloro non è stato fortunato, è atteso sul difficile campo dell’Iglesias che invece ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Big match la comunale “Maria Pia” di Alghero tra i giallorossi di Gian Marco Giandon e l’Ossese. Il Budoni riceve il Ghilarza. Gli uomini di Raffaele Cerbone sono sulla carta favoriti ma il Ghilarza proverà ad ostacolarli. Al “Nino Manconi” di Tempio arriva l’ostico Barisardo. Una partita, per i galletti, da prendere con le pinze.

Al campo “Polese” di Viale Marconi a Cagliari, la Ferrini ospita il San Teodoro Porto Rotorndo. I blucerchiati hanno ben giocato contro l’Ossese pur essendo rientrati a mani vuote. E sono a caccia dei primi punti come pure gli ospiti. A Gavoi, Mele e compagni affrontano il Carbonia. Taloro e minerari daranno sicuramente spettacolo. Chiude l’incontro di Sassari tra Li Punti e Calangianus, entrambe le compagini sono con lo “zero” nella casella dei punti.

