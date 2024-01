Nella prossima giornata di Eccellenza, la seconda del girone di ritorno, saranno ben tre gli anticipi al sabato: alle partite già annunciate, Barisardo-Taloro Gavoi e Tharros-Tempio, si aggiunge anche Calangianus-Ferrini. I giallorossi nelle ultime cinque giornate hanno ottenuto tre vittorie e due sconfitte, tutte curiosamente col punteggio di 1-0, e stanno lottando per la salvezza. I cagliaritani domenica hanno battuto 1-0 il Villasimius con gol del bomber Alessio Figos, portandosi al secondo posto in solitaria a -7 dalla vetta. Completano il programma il derby Iglesias-Carbonia, lo scontro salvezza Li Punti-Sant'Elena, la sfida playoff Ossese-Ghilarza, San Teodoro-Villasimius e Villacidrese-Ilvamaddalena. Riposa il Bosa.

Il punto. Nella scorsa giornata, la prima del girone di ritorno, Blas Tapparello ha firmato il suo primo gol dal ritorno all'Ilvamaddalena. Una rete pesantissima, al 90' su rigore, per battere 1-0 proprio il Calangianus e confermarsi in vetta con buon margine sulle inseguitrici. Si è di nuovo fermato il Tempio, stavolta per il turno di riposo e ancora mai sceso in campo nel 2024 visto il rinvio del match del 6 gennaio a Iglesias (si recupera mercoledì 24). In zona playoff ritorno negativo a Gavoi per l'allenatore dell'Ossese Mario Fadda, crollato 3-0 col Taloro, prima dello scontro diretto rilancio invece per il Ghilarza con un 6-2 al San Teodoro. In coda prosegue la risalita della Villacidrese: dopo aver battuto il Bosa non è più ultimo da solo, agganciato il Sant'Elena superato in casa dall'Iglesias.

