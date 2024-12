Si recupera mercoledì alle 15 la gara di Eccellenza Calangianus - Carbonia, sospesa due settimane fa per un infortunio all'arbitro.

La partita era stata sospesa al 29' del primo tempo col risultato di 1-0 a favore del Carbonia. Mercoledì si riprenderà proprio dal 29' di gioco.

Una gara importantissima per il Carbonia in chiave salvezza e per il Calangianus che con un successo si porterebbe a ridosso delle grandi.

