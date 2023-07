Ancora novità dalle compagini calcistiche dell’oristanese. A partire dalla Tharros, formazione che prenderà parte al prossimo torneo di Eccellenza. I biancorossi, infatti, hanno ufficializzato nelle scorse ore gli acquisti di due giovani di grande qualità: Francesco Cabasino e Marco Carboni, entrambi del 2005.

Cabasino è un portiere affidabile e dalle ottime doti fisiche, messosi in luce nella scorsa stagione nel torneo di Promozione con la maglia dell’Arborea. Carboni, invece, centrocampista di grande prospettiva e talento, arriva dopo la trafile delle giovanili con la società Simba di Gianfranco Matteoli. Sempre nel reparto dei fuoriquota, arrivano le conferme di Daniele Spiga e Davide Murru.

In Promozione, il Terralba di Francesco Bellu comunica il rinnovo per la prossima annata dei giovani Francesco Diana, attaccante, e Fabio Cammarota, esterno di difesa. Entrambi avevano dato un contributo importante nel corso della scorsa stagione.

In Seconda Categoria, infine, ennesimo colpo della Sanverese che si assicura le prestazione dell’attaccante Nicola Orrù. Orrù, per anni protagonista con le maglie delle squadre di Cabras (Atletico e San Marco), è reduce da una prolifica stagione con la Narboliese, in Prima Categoria.

