Non hanno rivali Budoni e Monastir. Il campionato di Eccellenza resta nelle loro mani anche se si registra la ripresa di Tempio e di Ossese. Le quattro grandi del campionato di Eccellenza hanno vinto tutte: il Monastir ha travolto il San Teodoro col tennistico risultato di 6 a 0. Più sofferta la vittoria del Budoni sul sorprendente Li Punti caduto per 3 a 2. I tre punti vanno comunque al Budoni che continua a volare a braccetto con il Monastir.

L’Ossese ha espugnato per 4 a 2 il campo del Carbonia: un successo convincente che fa ben sperare nel prosieguo del campionato degli ospiti. Si riprende il Ghilarza vittorioso per 1 a 0 sul Calangianus e vince anche la Nuorese con lo stesso risultato nello scontro fra ex grandi con l’Alghero.

Torna al successo il Tempio vittorioso sull’Iglesias per 1 a 0. Pareggio infine tra Villasimius e Taloro: è finita 1 a 1.

