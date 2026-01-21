Eccellenza, Baldé vola in vetta alla classifica marcatoriIl bomber del Buddusò a 10 reti
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Continua ad avanzare Ousmane Baldé nella classifica dei marcatori del campionato di Eccellenza. L’attaccante del Buddusò è ora in testa in solitaria grazie alla decima rete realizzata nella terza giornata di ritorno. Alle sue spalle il centravanti dell’Iglesias Nicolas Martin Capellino, fermo a quota nove e raggiunto dal bomber del Lanusei Alfredo Francisco Franco.
Sale a otto gol Blas Dante Tapparello, attaccante dell’Ossese, formazione in grande salute balzata al secondo posto in classifica. Il giocatore bianconero aggancia Tomas Ezequiel Pavone del Carbonia, Joel Salvi Costa dell’Iglesias e Caio De Cenco.
CLASSIFICA
10 RETI: Ousmane Balde (4 rig.) (Buddusò).
9 RETI: Nicolas Martin Capellino (Iglesias); Alfredo Francisco Martins (2 rig.) (Lanusei).
8 RETI: Tomas Ezequiel Pavone (Carbonia); Joel Salvi Costa (1 rig.) (Iglesias); Caio De Cenco (Ilvamaddalena); Blas Dante Tapparello (1 rig.) (Ossese).
7 RETI: Andrea Porcheddu (2 rig.) (Carbonia); Vittorio Attili (1 rig.) (Ilvamaddalena); Marco Caggiu (Nuorese).
6 RETI: Nicola Mereu (Lanusei); Lucas Siamparelli (Santa Teresa); Bruno Lemiechevsky Melessi (2 rig.) (Tempio).
5 RETI: Nicolas Ricci (2 rig.) (Atletico Uri); Niccolò Moreo (Calangianus); Kaio Piassi (Ilvamaddalena); Samuele Spano (Tempio).
4 RETI: Leonardo Boi (Carbonia); Alvaro Lima (Ilvamaddalena); Igor Caetano Trindade (1 rig.) (Lanusei); Massimiliano Manca (1 rig.) (Nuorese); Diego Humberto Di Pietro (Ossese); Mauro Ragatzu (1 rig.) (Sant'Elena 3, Villasimius 1); Alessio D'Agostino (1 rig.) (Sant'Elena); Mauro Castro (Taloro Gavoi); Lorenzo Cocco (2 rig.) (Tortolì); Daniele Cannas (Villasimius).
3 RETI: Nicolas Canavessio (Atletico Uri); Ablaye Faye, Saihou Gassama (1 rig.) (Buddusò); Alessandro Mauro, Gonzalo Conejo Perez (1 rig.), Clayton Valentini (Calangianus); Gabriel Silva (Lanusei); Filippo Carraro (Nuorese); Nicolas Martin Carlander (1 rig.), Adan Claude Djedje Danon (Santa Teresa); Nicholas Navarrete (1 rig.) (Taloro Gavoi); Mauricio Bringas (1 rig.) (Tempio); Alessio Saba (Villasimius).