I primi tre della classifica dei migliori di Eccellenza incassano il voto anche nella decima giornata di ritorno. Per il capitano della Nuorese, Fabio Cocco è arrivata la 25esima preferenza. Il fantasista si è contraddistinto nella vittoria contro il Carbonia. «Tre punti importanti», dice, »che ci permettono di tenere accesa la fiammella di speranza di agganciare almeno la zona playout».

Dietro Cocco, non molla il difensore del Latte Dolce, Marco Cabeccia, ora a 21 punti. Il difensore ex Crotone contro la Villacidrese ha firmato la rete del tre a zero su rigore ed è stato protagonista nell’azione del primo gol.

Terza piazza per Mauro Ragatzu, attaccante del Sant’Elena, salito a 19 punti. Il bomber biancoverde ha realizzato il gol del momentaneo vantaggio con l’Ossese. Salgono a 18 voti Jeffrey Imoh (Bosa) e Ryduan Palermo (Villacidrese). Sono invece rimasti a 17 Pierpaolo Falchi (Taloro Gavoi) e Salvatore Bruno (Villacidrese), raggiunti da Mattia Caddeo (Ghilarza), Gianluigi Illario (Iglesias) e Danilo Ruzzittu (San Teodoro).

La classifica:



21 PUNTI

Marco Cabeccia (Latte Dolce)



19 PUNTI

Mauro Ragatzu (Sant'Elena)



18 PUNTI

Jeffrey Imoh (Bosa)

Ryduan Palermo (Villacidrese)



17 PUNTI

Mattia Caddeo (Ghilarza)

Gianluigi Illario (Iglesias)

Danilo Ruzzittu (San Teodoro)

Pierpaolo Falchi (Taloro Gavoi)

Salvatore Bruno (Villacidrese)



16 PUNTI

Alessio D'Agostino (Ferrini)

Roberto Mele (Taloro Gavoi)

Andrea Sanna (Tharros)



15 PUNTI

Luca Di Angelo (Bosa)

Giacomo Santoro (Budoni)

Andrea Porcheddu (Carbonia)

Daniele Molino (San Teodoro)

Simone Calaresu (Tharros)



14 PUNTI

Sebastiano Galloni (Arbus)

Fabio Mastino (Carbonia)

Lorenzo Camba (Ferrini)

Mirco Carboni (Lanusei)



13 PUNTI

Samuele Spano (Budoni 3, Calangianus 10)

Manuel Rinino (Monastir)

Alessio Virdis (Ossese)

Luca Caboni (Sant'Elena)



12 PUNTI

Giuseppe Meloni (Budoni)

Marco Manis (Ferrini 6, Lanusei 6)

Kaio Florencio Piassi (Latte Dolce)

Buba Dem (Nuorese)

Mattia Gueli (Ossese)

Alessio Mulas (San Teodoro)

Alberto Atzori (Tharros)



11 PUNTI

Yven Herman Kouadio (Iglesias)

Marcos Mainardi (Lanusei)

Gianmarco Paulis (Lanusei)

Simone Cardone (Li Punti)

Bruno Melessi Lemiechevsky (Li Punti)

Jacopo Malesa (San Teodoro)

Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi)



10 PUNTI

Lorenzo Atzori (Arbus)

Leonardo Del Soldato (Calangianus)

Matteo Forzati (Calangianus)

Guido Rancez (Ghilarza)

Davide Cherchi (Ossese)

Fabio Vignati (Sant'Elena)

Luca Carboni (Villacidrese)

Luca Muscas (Villacidrese)

