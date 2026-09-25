A una settimana dall'inizio del campionato di Serie A2 Femminile arriva un rinforzo per il reparto lunghe della Mercede Alghero: il club catalano ha ingaggiato la greca Lia Gkompetzsvili, seconda straniera del roster.

Gkompetzsvili arriva da una stagione divisa tra Limassol, con cui ha conquistato la coppa nazionale, e la Serie A2 greca, dove ha centrato la doppietta campionato-coppa contribuendo alla promozione in A1.

Per lei si tratta di un ritorno in Italia. Nel 2024/25 aveva infatti disputato la Serie A2 con Benevento, chiudendo l'annata con 12 punti e 6 rimbalzi di media.

La Mercede ha atteso prima di completare il reparto interno, alla ricerca di un profilo che potesse integrarsi con Popovic. «Cercavamo una lunga complementare, in modo da poterle utilizzare anche insieme e, all'occorrenza, scambiarne i ruoli», spiega il general manager Francesco De Rosa, «Riteniamo di avere costruito un buon reparto. Ora dovremo lavorare per farci trovare pronte all'inizio del campionato e crescere partita dopo partita nella corsa verso la salvezza».

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