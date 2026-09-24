Eccellenza e Promozione, gli anticipi di sabatoSpicca il match fra Tempio e Alghero
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Si gioca di sabato (ore 16) in Eccellenza l'anticipo Tempio-Alghero, valido per la terza giornata: il "Manconi" di Tempio non è ancora disponibile, quindi la gara si disputa al Comunale "Basilio Canu" di Sennori.
In Promozione scende in campo sabato alle 16 tutto il girone A: l'Accademia Sulcitana ospita l'Antiochense a Villa San Pietro, il Cannonau Jerzu Picchi riceve il Castiadas, mentre il Cus Cagliari affronta il Sant'Elena al Sa Duchessa.
Si giocano poi Samugheo-Tharros, Selargius-Arbus Guspini Costa Verde al comunale "Efisio Cabras" di Settimo San Pietro, Arborea-Ferrini Cagliari al "Ginetto Neri", Uta-Atletico Cagliari e Vecchio Borgo Sant'Elia-Atletico Masainas al Bellavista di Sinnai.
Nel girone B si anticipa invece soltanto Campanedda-Macomerese, in programma alle 17 al "Santa Maria – A. Torres" di Campanedda dopo l'accordo tra le due società. Il resto del girone B gioca domenica alle 16, come le altre sette partite dell'Eccellenza.