Cinque medaglie d'oro, sei d'argento e sei di bronzo. E’ questo il bottino raggiunto dagli atleti della Asd Magic Fs agli Europei Itf Unione che si sono svolti nei giorni scorsi a Corigliano Rossano con 17 nazioni in gara. Il team di Dolianova era l’unico a rappresentare la Sardegna sotto la guida del maestro Daniele Carta.

Ad aprire le danze la cintura nera Francesco Sedda che, nella categoria Senior 55 kg, si è subito aggiudicato la medaglia d'oro nel combattimento individuale. Lo stesso Sedda ha gareggiato nelle due gare a squadre con la Nazionale Italiana contribuendo alla medaglia d'argento nel Tag Team e alla medaglia di bronzo nel Team Sparring. Medaglia d’oro anche per Enrico Cherchi, Riccardo Piras, Manuel Fontanarosa nel combattimento e Anna Sofia Pisano nelle forme. Argento per Samuele Cabbua, Lorenzo Desole, Valentina Cherchi e ancora Anna Sofia Pisano nel combattimento e secondo posto nelle forme per Riccardo Piras. Terzo gradino del podio per Gabriele Fa, Marianna Lecca, Andrea Scioni e Manuel Fontanarosa nel combattimento ed Enrico Cherchi nella forma. Al rientro in Sardegna atleti e dirigenti della Asd Magic Fs hanno ricevuto la visita dell’assessore allo sport del Comune di Dolianova, Marianna Scioni, che, a nome di tutta l’amministrazione, si è compli con il team per i risultati conquistati ai campionati europei.

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