Domani, sabato,26 settembre si gioca l'intero girone A di Promozione con le partire previste per la terza giornata. Spicca il big match fra Arborea e Ferrini Cagliari, entrambe a punteggio pieno. Al comunale di Settimo San Pietro il Selargius di Antonio Prastaro affronta l'Arbus Guspini Costa Verde, mentre il Castiadas è atteso a Jerzu. Riflettori su Cus Cagliari-Sant'Elena: i cussini sono ancora a zero punti, gli ospiti arrivano dal primo successo. L'Atletico Cagliari di Carlo Saba è di scena a Uta, al Bellavista di Sinnai si affrontano Vecchio Borgo e Atletico Masainas. Chiudono Accademia Sulcitana-Antiochense e Samugheo-Tharros. Per il girone B, anticipata a domani alle 17 Campanedda-Macomerese. Una giornata intensa con tanti risultati dal risultato molto incerto.

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