Eccellenza, anticipi di Coppa: Santa Teresa e Atletico Uri ai quarti di finaleOssese e Atletico Uri hanno chiuso i 90' sullo 0-0
Nei due anticipi di Coppa Italia di Eccellenza, vincono Santa Teresa e l'Atletico Uri, ai rigori. Il Santa Teresa Gallura ha battuto l'Ilvamaddalena per 1-0.
Ha deciso il match la rete di Djedjè nel finale. Ora Il Santa Teresa attende la vincente di Tempio-Calangianus, in programma domani, domenica, per scoprire la nostra avversaria nei quarti nei quarti di finale della Coppa.
Nell'altra gara in programma per oggi Ossese e Atletico Uri hanno chiuso i 90' sullo 0-0. Ai calci di rigore ha vinto la squadra di Uri per 5-6-