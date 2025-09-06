Nei due anticipi di Coppa Italia di Eccellenza, vincono Santa Teresa e l'Atletico Uri, ai rigori. Il Santa Teresa Gallura ha battuto l'Ilvamaddalena per 1-0.

Ha deciso il match la rete di Djedjè nel finale. Ora Il Santa Teresa attende la vincente di Tempio-Calangianus, in programma domani, domenica, per scoprire la nostra avversaria nei quarti nei quarti di finale della Coppa.

Nell'altra gara in programma per oggi Ossese e Atletico Uri hanno chiuso i 90' sullo 0-0. Ai calci di rigore ha vinto la squadra di Uri per 5-6-

