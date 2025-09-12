Eccellenza, Andrea Manca altro acquisto per il Sant’ElenaIl centrocampista 22enne aveva iniziato la preparazione col Santa Teresa di Gallura
Il Sant'Elena si rafforza con l'acquista del centrocampista Andrea Manca, 22 anni, ex Monastir dove ha giocato nell'ultima stagione di Eccellenza.
Quest'anno ha iniziato la preparazione col Santa Teresa di Gallura. Ora la scelta definitiva: giocherà col Sant'Elena. E domenica prossima potrebbe esordire proprio contro il Santa Teresa.
Il Sant'Elena ha finora giocato in Coppa Italia perdendo le due gare giocate con eliminazione dal torneo. Ora pensa solo al campionato con l'obiettivo della salvezza.