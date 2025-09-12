Il Sant'Elena si rafforza con l'acquista del centrocampista Andrea Manca, 22 anni, ex Monastir dove ha giocato nell'ultima stagione di Eccellenza.

Quest'anno ha iniziato la preparazione col Santa Teresa di Gallura. Ora la scelta definitiva: giocherà col Sant'Elena. E domenica prossima potrebbe esordire proprio contro il Santa Teresa. 

Il Sant'Elena ha finora giocato in Coppa Italia perdendo le due gare giocate con eliminazione dal torneo. Ora pensa solo al campionato con l'obiettivo della salvezza.

