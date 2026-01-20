Eccellenza, al Villasimius arriva il difensore Lorenzo MastropietroUna nuova pedina a disposizione di mister Pinna per la lotta salvezza
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Lorenzo Mastropietro riparte dalla Sardegna: il difensore classe 2007 è un nuovo rinforzo del Villasimius, militante nel campionato di Eccellenza. Uno dei primi rinforzi della squadra allenata da mister Sebastiano Pinna. Difensore molto tecnico e dinamico, Mastropietro può davvero contribuire a rilanciare la squadra impegnata nella lotta per la salvezza.
Cresciuto nel Monterosi, ha poi giocato nell'Ottavia under 17, nel Ronciglione e nel Tricarico il Lucania. Ora l'esperienza al Villasimius. Il mercato del Villasimius resta aperto: possibili quindi nuovi arrivi per completare la rosa.