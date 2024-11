Come da pronostico Monastir e Budoni ottengono la nona vittoria stagionale e per la sesta giornata di fila sono assieme in testa alla classifica. Si è giocata oggi l’undicesima giornata del campionato di Eccellenza. A Sassari, il Monastir travolge (0-4) il Li Punti. Le marcature di Corda, Sanna, Sarritzu e Nurchi.

Mentre il Budoni espugna (0-2) il campo del Taloro Gavoi. Sblocca il match Cappai al 24’. Nel secondo tempo al 27’ il raddoppio di Barboza.

Resta a cinque lunghezze dalla vetta l’Ossese che al “Walter Frau” di Ossi piega (3-1) il Ghilarza. Gli ospiti passano in vantaggio al 38’ con Maugeri. Al 42’ il pari di Virdis, nella ripresa, al 22’, il sorpasso ancora con Virdis e al 28’ il tris di Sechi.

Tempio corsaro (0-2) a Cagliari contro la Ferrini Cagliari, ora ultima in classifica col Barisardo. I galletti blindano la quarta piazza. Le firme di Bulla al 24’ e Zirolla al 40’.

Al “Signora Chiara” di Calangianus, la squadra di Simone Marini supera (1-0) e scavalca in classifica la Nuorese. Ora è quinta. Decisivo il gol di Dombrovoschi.

Grazie ad una rete di Floris, il Villasimius ritorna al successo (0-1). Espugnato il Monteponi di Iglesias.

L’Alghero sotto di due reti strappa un pari nel finale col Barisardo. Ogliastrini a segno con al 35’ con Tosi. Nel secondo tempo al 30’ il raddoppio di Vara. Al 36’ ed al 39’ le reti di Scognamillo per il 2-2 finale.

In coda il San Teodoro travolge (4-1) il Carbonia. Per i teodorini reti di Di Nardo, (doppietta), Ruzzittu e Pirina. Di Ricci il gol del momentaneo 1-1.

