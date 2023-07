Nuovo colpo di mercato della Tharros che si prepara al prossimo torneo di Eccellenza Regionale.

Il sodalizio biancorosso, infatti, ha ufficializzato nelle ultime ore l’acquisto di Umberto Pizzoleo, difensore centrale, classe ’94. Pizzoleo ha un curriculum di tutto rispetto, è reduce dalla vittoria del campionato di Eccellenza in Basilicata (con la maglia del Rotonda Calcio) e nelle sue precedenti esperienze ha raggiunto i playoff tra Serie D ed Eccellenza (Rocella, con la quale ha vinto un altro torneo di Eccellenza, Virtus Caserano, Virtus Academy Sovereto, Terranova Gela, Scalea, Siderno, Mussomeli e Noto). Con questo nuovo acquisto la Tharros si candida ad essere una delle grandi protagoniste del massimo torneo regionale. Sempre tra le oristanesi, scendendo di un gradino, in Promozione il Santa Giusta ha ufficializzato l’accordo con Cristian Laconi, centrocampista proveniente dalla Cannonau Jerzu ma con un passato tra Eccellenza e Promozione con le maglie dell’Orrolese e dell’Idolo. In Seconda Categoria nuovo colpo in entrata nella Sanverese che annuncia l’arrivo del centrocampista Alberto Mastinu, negli ultimi due anni grande protagonista con la maglia della Narboliese. In casa Oristanese, invece, arriva il centrocampista offensivo Mattia Pinna.

