Nuovo colpo di mercato della Tharros che nel tardo pomeriggio di oggi ha ufficializzato l’arrivo di Andrea Mereu.

Mereu, classe 2003, è un difensore centrale di stazza (è alto 190 cm) che va a rinforzare la retroguardia biancorossa. Il ragazzo nella scorsa stagione ha militato nel Matera Calcio in serie D, ceduto in prestito dal Cosenza. Nella società calabrese ha disputato i tornei giovanili Under 17 e 19.

Non solo, in carriera ha indossato, per due stagioni, anche la maglia della Virtus Entella.

È il quinto colpo in entrata per la Tharros, dopo l’arrivo del portiere Gabriele Mereu, del difensore Andrea Facelli, del centrocampista Santiago Arnaudo e della punta Juan Martin La Valle (gli ultimi due argentini). Nelle ultime ore erano arrivate anche le conferme dei giovani Fabio Enna, Gabriel Perilli, Mattia Sergi e Samuele Vacca.

