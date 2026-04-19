E' cominciato con due podi e una prestazione convincente il cammino di Giorgio Basoli nel Campionato Legend Cars Trophy 2026. Nel lungo e impegnativo fine settimana di gara a Vallelunga, il 18enne cagliaritano ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista e ha lottato a suon di sorpassi e staccate con piloti che vantano maggior esperienza nella serie nazionale riservata alle vetture americane Legend.

Basoli, dopo il 14esimo e il 12esimo posto nelle due sessioni di libere del venerdì, sabato mattina aveva chiuso le qualifiche in 23esima posizione, circa a metà di un'affollata griglia di partenza che ospitava quasi cinquanta vetture. Ma il giovane pilota sardo non si è fatto condizionare e, in Gara 1, ha dato subito il via a una strepitosa rimonta che lo ha portato dal 23esimo al terzo posto, salendo così sul terzo gradino del podio, a 0”961 dal vincitore Alberto Naska, campione in carica, e di Leonardo Guerzoni (a 0”173)

Il programma di oggi prevedeva altre due gare. La prima, Gara 2, ha aperto la ricca domenica dell’Fx Racing Weekend di Vallelunga. Anche in questo caso, Giorgio Basoli ha mostrato grande personalità e, dopo essere partito settimo, ha scalato la classifica a suon di sorpassi e staccate al limite. Sul finale, dopo il rientro della safety car, il 18enne era anche riuscito a passare al comando, prima che Naska tornasse in testa e vincesse con un vantaggio di 0”773 sul driver cagliaritano, che ha preceduto in volata Alessandro Bollini Frigerio, terzo a 0”821.

Nel pomeriggio Gara 3, con gran parte del tempo è stato trascorso alle spalle della safety car, che ha mantenuto il gruppo compatto fino a pochi minuti dal termine. Negli ultimi giri, Bollini Frigerio ha saputo conservare la testa della corsa, vinta davanti a Mussi e Ward, mentre Basoli ha lottato per conservare la sesta posizione e ha tagliato il traguardo a 2”1 dal primo, condizionato da un diverso setup della vettura che si è rivelato meno performante del previsto.

Basoli ha dichiarato: «Il bilancio del mio weekend è positivo. Nel complesso, sono contento del risultato soprattutto perché, pur essendo la mia prima gara in questa categoria, non solo sono riuscito a conquistare un secondo e un terzo posto all’esordio, ma mi sono confrontato con piloti che ormai sono veterani e ho fatto capire che anche io posso dire la mia. In Gara 2 ho sfiorato la vittoria per un soffio, perché nella ripartenza dopo la safety car sono riuscito a superare alla staccata all’esterno i primi due, ma poi sono stato ripassato nel rettilineo successivo. In Gara 3, invece, abbiamo provato degli aggiustamenti sul setup della macchina che avrebbero dovuto aiutarmi con le condizioni di pista, ma è successo l’esatto opposto, e così non mi sono potuto giocare la vittoria e nemmeno il podio. Ribadisco, tuttavia, che nel complesso sono contento e cercherò di lavorare con la squadra per confermare nelle prossime gare la mia performance qui a Vallelunga».

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