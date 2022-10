Dopo il turno infrasettimanale di Coppa Italia, la Promozione propone oggi solo due anticipi del girone B dopo la pioggia di anticipi concessi invece le scorse settimane. Per questo pomeriggio sono in programma alle 16, Santa Giusta-Atletico Bono e, mezz'ora dopo, Siniscola-Tonara.

Due gare importanti anche in chiave salvezza per il Tonara ultimo a zero punti nel suo girone e che in settimana come annunciato dal presidente Verlezza, ha dato uno scossone alla squadra con l'esonero dell'allenatore Roberto cadeddu, sostituito da Gianni Lutzu.

Per oggi come noto, è invece in programma quasi tutta l'undicesima giornata dell'Eccellenza. Si giocano nove gare: in quasi tutti i campi alle 16: la capolista Latte Dolce ospita il Taloro Gavoi che domenica scorsa ha fermato la vice capolista Budoni. In campo anche Calangianus -Sant'Elena, Nuorese - Monteponi Iglesias, due compagini dal passato illustre. Da seguire Ossese-Tharros, Li Punti-Lanusei Bosa-San Teodoro ( a Bonorva). Da non perdere anche l’incontro di Bonorva (al "Chicchito Chessa") tra Bosa e San Teodoro. Alle 16.30 il Ghilarza ospita la Villacidrese. Alle 17, inizia Monastir-Ferrini.

Domani, domenica, si gioca solo Budoni-Arbus (a Torpè). Un sabato e una domenica davvero insoliti per l'Eccellenza. Riposa il Carbonia.

In Promozione (girone B) si giocano oggi, alle 16, Santa Giusta-Atletico Bono e, alle 16.30, Siniscola-Tonara. Proprio il Tonara ieri ha annunciato il nuovo tecnico: si tratta dell’ex Santa Giusta, Gianni Lutzu che subentra a Roberto Cadeddu.

