Doppia vittoria algherese nel Torneo di Sant'Anna, open di tennis disputato sui campi del Tc Sale, nell'Alessandrino. Nel tabellone maschile, all'alfiere del Tc Alghero Alessandro Concu, fresco di promozione a 2.7, L'under 18 algherese ha messo in fila il qualificato Lorenzo Bruno (2.8) 6-1, 6-2 nei sedicesimi di finale, la testa di serie numero 4 Davide Morini (2.8) 7-5, 6-3 negli ottavi e Riccardo Gallinella (2.8) con un doppio 6-1 nei quarti, ha approfittato del forfait del numero 1 Alessandro Demichelis (2.4) in semifinale, per poi regolare il numero 3 Andrea Lirio (2.7), “padrone di casa”, 6-2, 6-1 in finale.

Nel femminile, successo pieno per Anastasia Ogno, tesserata per l'Oltrepò Tennis Academy e anche lei fresca di promozione a 2.7. Accreditata della prima testa di serie, l'algherese ha regolato con un doppio 6-2 la numero 4 del seeding Debora Massocco (3.2) in semifinale e Anna Raffaella Gafita (3.3) in finale.

