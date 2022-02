Solo 4 partite sulle 9 in programma, ma nonostante le difficoltà sono ripartiti i campionati di serie B e C femminile.

Serie B. Nelle due partite disputate arriva un doppio colpo esterno. Come da pronostico, non è una sorpresa la vittoria della vice-capolista Mercede Alghero sul campo del Su Planu (60-73). La cronaca della gara, però, vede partire forte le padroni di casa, che comandano le operazioni nei primi due quarti (36-32 il parziale dell’intervallo). Nella terza frazione il break algherese che ribalta il punteggio sul 46-51 del 30’. Negli ultimi 10’ la Mercede continua a trovare la via del canestro con continuità, chiudendo la gara sul +13. Migliori realizzatrici sono Vargiu, del Su Planu, e Mitreva, della Mercede, con 23 punti. Nella seconda gara giocata colpo del San Salvatore Selargius che espugna il parquet dell’Antonianum Quartu per 53-56. Selargine che vanno al riposo sul +6 (26-32) e allungano, seppur di poco, nel terzo quarto, chiuso 36-44. Ultimo quarto di grande equilibrio, con le quartesi che si rifanno sotto ma non riescono nel sorpasso. La top scorer dell’incontro è dell’Antonianum, con Basso a quota 19. Rinviate, invece, la sfide Astro-Iannas Virtus Cagliari, Spirito Sportivo-Dinamo 2000 e Basket 90-Costruzioni Valentino Alghero.

Serie C. Tra le prime della classe non scende in campo la capolista New Basket Ploaghe (rinviata la gara contro Carloforte) e una delle inseguitrici, Nuoro, che avrebbe dovuto incontrare Assemini. Gioca, invece, la seconda delle inseguitrici, la Ferrini Quartu, che vince sul campo di Nulvi per 61-74. Partita che sembra chiusa già all’intervallo (27-42), ma viene riaperta nella terza frazione, chiusa sul 47-55. Nuovo allungo quartese negli ultimi 10’, fino al 61-74 finale. Miglior realizzatrice è Desogus, della Ferrini, con 21 punti. Nell’altra gara in programma, bella vittoria del Basket Quartu, contro la Aragon Coral Alghero, per 73-50. Primi 2 quarti equilibrati e allungo decisivo delle padrone di casa poco prima dell’intervallo.

