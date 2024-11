L’Hermaea Olbia chiama a raccolta il suo pubblico per il doppio appuntamento casalingo di campionato, che tra domenica e mercoledì la opporrà a Itas Trentino e Offanengo.

Domani al GeoPalace, a partire dalle 17, la squadra di Dino Guadalupi se la vedrà con l’imbattuta capolista del Girone B per l’8ª giornata della A2 femminile di volley, mentre tre giorni dopo sarà la volta della quarta della classe nel recupero della 6ª giornata. Un’occasione che le galluresi non intendono fallire per dare continuità al successo colto domenica scorsa sul campo del Melendugno, a dispetto del valore delle avversarie. «Giocare due partite così ravvicinate è molto impegnativo, ma per fortuna giocheremo in casa, dunque almeno dal punto di vista logistico saremo avvantaggiate, senza contare che il sostegno dei nostri tifosi è sempre un valore aggiunto», dice il libero Sophie Blasi.

Eccezionalmente, il recupero della gara con la Trasporti Bressan Offanengo, rinviata per impraticabilità del campo due settimane fa, si giocherà alle 15.30 con ingresso gratuito.

