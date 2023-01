Dopo il capolavoro contro Venezia. testa di serie dell'EuroCup battuta 89-82, la squadra sassarese non può riposarsi: domani arriva al PalaSerradimigni il San Giovanni Valdarno, fanalino di coda della A1 femminile. Sulla carta una gara decisamente più semplice, ma il coach Antonello Restivo avverte: «Abbiamo poco tempo per prepararla e neppure 48 ore per recuperare le energie».

All'andata vittoria della Dinamo per 75-59 grazie all'ultimo quarto da 21-12 con 40 punti della coppia di lunghe Holmes-Gustavsson e 17 punti di Carangelo, mentre rimase in panchina Makurat.

Rispetto a quel match la neopromossa Valdarno ha due straniere nuove: a novembre sono arrivate l'ala austriaca Koizar e l'alapivot svedese Paulsson.

Le migliori tra le ospiti restano però la guardia australiana Garrick che sfiora i 19 punti di media (quarta realizzatrice del campionato) e la guardia Tassinari che ne firma 11 a partita.

