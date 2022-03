La vittoria del Villasimius contro la capolista Monteponi non riapre il campionato lasciando qualche rammarico ai sarrabesi. “Pensare al primo posto è un’utopia”, dice il difensore dei canarini, Pierluigi Porcu. “Recuperare nove punti in sette gare è qualcosa di praticamente impossibile. Abbiamo dimostrato negli scontri diretti che non c’è tutto questo divario che invece dice la classifica. Rammarico per i tre pareggi casalinghi senza reti. Il nostro”, continua, “resta un ottimo torneo. Con i punti attuali, negli altri gironi saremo nelle prime posizioni. E ci mancano anche i tre punti della partita persa a tavolino con La Palma, vinta sul campo 2 a 0”. Sabato il Villasimius gioca sul campo dell’Atletico Narcao. “Una partita difficile”, chiude, “contro una squadra impegnata nella corsa per la salvezza”.

