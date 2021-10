Archiviato il turno di riposo, si torna in campo. Domenica, alla 3ª giornata della Serie A2 di volley femminile, l’Hermaea Olbia ospiterà il Sassuolo al PalaSport di Golfo Aranci. E vorrà riprendere il discorso laddove l’aveva lasciato il 10 ottobre, al termine del match casalingo con la matricola Aragona, vinto in rimonta al tie-break.

L’esordio da Capitano. Nell’occasione, l’assenza per infortunio di Giorgia Caforio, di cui è la vice, ha permesso a Ilaria Maruotti di festeggiare con un successo la prima da capitano con la maglia biancoblù. “Una vittoria di gruppo”, ricorda la schiacciatrice originaria di Fregene. “Nei primi due set abbiamo giocato col freno a mano tirato, vuoi anche perché in squadra ci sono molte nuove giocatrici, ma strada facendo – aggiunge la 27enne tornata in Gallura quest’anno dopo la parentesi Macerata – si è visto un altro gioco”.

La rimonta. Un’altra storia, che ha permesso all’Hermaea di passare dallo 0-2 al 3-2. “Una sorpresa, la nostra resurrezione a gara in corso, che può avere demoralizzato l’avversario: Aragona pensava di chiudere la partita 3-0”, dice ancora Maruotti. “Abbiamo corretto il fondamentale del muro-difesa, e da quel momento, sulle ali dell’entusiasmo, chiunque entrasse faceva bene”. Poi, il riposo di domenica scorsa. “Il break spezza un po’ il ritmo, ma è sempre utile per lavorare su tanti aspetti in cui c’è da migliorare: il campionato – conclude Maruotti – è appena iniziato”.

