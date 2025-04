Il Campionato Regionale Slalom Delegazione Sardegna Aci Sport si aprirà domani e domenica con il 2º Slalom Cuglieri-La Madonnina. La manifestazione organizzata dal Team Osilo Corse in affiancamento con Cuglieri Motor Sport e il supporto di Ac Oristano, si aprirà domani con le verifiche tecniche e sportive, in programma dalle 15.30 alle 20 nel piazzale dell’Istituto Scolastico di Cuglieri, ma entrerà poi nel vivo domenica mattina. Teatro della gara i 2995 metri della Provinciale 19, dal km 17,285 al km 14,290, dove verranno posizionate 10 postazioni di birilli. La strada verrà chiusa al traffico alle 7 del mattino, poi, dalle 9.30, si svolgeranno la ricognizione e le tre manche. Tra i 54 iscritti anche il sassarese Enea Carta, pluricampione sardo al volante dellaRadical Prosport, Roberto Idili su It Sport Kawasaki (Abc Motorsport) e le Formula Gloria di Pier Raffaele Marcello (Ogliastra Racing), Paolo Piras e Raffaele Giorico (Magliona Motorsport). L’unica dama sarà l’iglesiente Federica Diana, all’esordio su Seat Ibiza Cupra D della Mistral Racing.

Panda Raid. Missione compiuta per Fabrizio Musu e Igor Nonnis, portacolori della Porto Cervo Racing che dall’11 al 18 aprile hanno partecipato al Pandaraid 2025 arrivando in 121ª posizione su 360 concorrenti. Dopo le verifiche ad Almeria, dal 13 al 18 aprile i concorrenti hanno disputato sei tappe da Puerto de Nador a Mehdia, in Marocco, per un totale di oltre 5000 chilometri. Musu e Nonnis hanno partecipato alla gara su una Fiat Panda 4x4 del 1995.

Slalom Massa. L’esperto Gruppo Motori Tula è chiamato a organizzare una manifestazione nella Penisola. Si tratta del 1º Slalom Massa-San Carlo, Memorial Umberto Mosti - Coppa Federico Bernacca, organizzato col supporto di Ac Massa Carrara per riportare in Toscana la specialità dei birilli. Iscrizioni ancora aperte per un appuntamento che si svolgerà il 10-11 maggio, dal km 0,410 al km 3,3130 della Provinciale 4. Previste agevolazioni per i concorrenti sardi intenzionati a partecipare.

