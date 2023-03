Domenica riprende la corsa salvezza per tre delle quattro squadre sarde impegnate nel campionato di Serie D (girone G). Impegno al limite dell’impossibile per la Costa Orientale Sarda. La squadra di Francesco Loi è attesa sul campo della capolista Sorrento. Gli uomini di Francesco Loi sono però abituati alle imprese. Gli ultimi cinque risultati utili consecutivi (tredici punti in cinque gare) hanno riportato entusiasmo. Sono invece sei le serie utili dei campani (14 punti in sei incontri).

Non può commettere passi falsi l’Ilvamaddalena di Aldo Gardini che riceve il Monterotondo. Serve una vittoria per prendere una bella boccata d’ossigeno. C’è bisogno del sostegno del pubblico in questo momento delicato. E non mancherà.

Partita durissima pure per l’Atletico Uri che deve vedersela con la Casertana, la squadra più in salute di tutte lanciatissima all’assalto della prima posizione. Negli ultimi sette incontri la formazione campana ha conquistato ventuno punti. L’Uri è reduce da tre sconfitte di fila e venderà cara la pelle pur di muovere la classifica.

