Riecco la C Silver, che puntuale riapre il sipario nel primo weekend di ottobre.

Dopo la promozione in C Gold dell’Esperia, la “piccola serie A sarda” ricomincia con la neopromossa Elmas aggregata alle altre otto veterane del torneo.

I quattro incontri della prima giornata sono divisi equamente tra tra sabato e domenica. Domani le danze si apriranno alle 18, con un doppio appuntamento. A Uri, i giallorossi del Buk faranno gli onori di casa con i cugini sassaresi del Sant’Orsola, che si presentano ai nastri di partenza con lo zoccolo duro del roster rinforzato da una serie di promettenti giovani arrivati dal Basket 90. In contemporanea, a Calasetta, i tabarchini de Il Veliero affronteranno la matricola Elmas.

Domenica, invece, si partirà alle 18 col derby Sef Torres-Cus Sassari, inizialmente previsto in casa degli universitari poi invertito con la gara di ritorno e spostato a Ploaghe, casa dei turritani, per via dei lavori di rifacimento del parquet dei cussini.

A chiudere l’opening day, che la Ferrini trascorrerà osservando un turno di riposo, saranno Antonianum e Olimpia, che alle 18.30 si affronteranno a Quartu sul campo dei vice campioni regionali.

