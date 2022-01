Ripartono domani i campionati di Promozione e Prima categoria. In programma sette anticipi. Nel campionato di Promozione, si giocano, alle 15, Fermassenti-Atletico Narcao (girone A), Tonara-Samugheo (girone B) e Luogosanto-Tempio (girone C). La capolista Tempio cerca punti pesanti per tenere a bada le inseguitrici Usinese e Calangianus. L’avversario però è di quelli ostici.

Il Tonara del bomber Tore Boi vuole riprendere sulla falsariga del finale del girone di andata, ovvero con un successo per avvicinarsi alle zone alte della classifica. Attenti però al Samugheo che cerca punti salvezza.

Nel girone A, derby delicatissimo tra Fermassenti e Atletico Narcao che navigano nei bassifondi della classifica.

Nel campionato di Prima categoria sono in programma domani, con fischio d’inizio alle 15, Santa Giusta-Freccia Parte Montis (girone B), Barisardo-Atletico Lotzorai (girone C) e Ploaghe-Cus Sassari (girone E) e, alle 16, Benetutti-Atletico Bono (girone D). In Seconda (H) alle 15 Calangianese-Santa Teresa.

