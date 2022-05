Domani riprende il Girone G di Serie D, con la quartultima giornata, dai primi anticipi. Due sarde in campo: alle 15 Atletico Uri-Cynthialbalonga e Latte Dolce-Cassino. Con due mesi senza vittorie, facendo solo un punto, i giallorossi di Paba si sono complicati la corsa salvezza e sono in zona playout, dalla quale provano a uscire contro un rivale salvo. Al “Vanni Sanna” è invece scontro salvezza in piena regola: ultima assieme al Carbonia contro quintultima. Per i sassaresi necessario vincere anche per evitare che, pur finendo terzultimi, non si giochi il playout per eccesso di distacco (i laziali sono a +8, il massimo è sette punti).

Nuovi orari. Domenica alle 14 Gladiator-Arzachena, alle 14.30 Lanusei-Real Monterotondo Scalo, anticipata alle 15 Aprilia-Torres e alle 16 il derby Carbonia-Muravera. Si giocherà ogni tre giorni fino al 25, poi definite le nuove date per playoff (5 e 8 giugno) e playout (2 giugno).

