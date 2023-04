Domani in campo Arzachena e Costa Orientale Sarda nel campionato di Serie D, girone G. Gli smeraldini fanno visita (fischio d’inizio alle 14) al Portici.

Sono d’obbligo i tre punti per mantenere vive le speranze di playoff. Il quinto posto è distante quattro punti. Serve continuità di risultati in questo finale di torneo. Il Portici, dopo le vittorie consecutive contro Cos e Ilva, non ha più vinto. Nelle ultime cinque gara ha raccolto appena due punti ed ora è in piena zona playout.

La Costa Orientale Sarda è attesa (ore 14.30) sul campo della capolista Sorrento. Negli ultimi cinque incontri gli uomini di Francesco Loi hanno messo in cascina tredici punti. Ha fatto meglio solo la Casertana. A Sorrento non sarà semplice. I campani in casa hanno fatto più punti di tutti (33 in 14 gare). All’andata la Cos si era imposta 3-1 e sogna di ripetere l’impresa.

Punti che servono per allontanarsi definitivamente dalla zona calda.

