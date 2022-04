Grande attesa per il derby di domani (ore 15) del “Biagio Pirina” di Arzachena. La squadra di casa riceve il Muravera nel recupero valido per la ventiseiesima giornata. In campo tanti ex come il centrocampista dei biancoverdi Danilo Bonacquisti. La squadra di Marco Nappi ha l’opportunità di agganciare in terza posizione la Nuova Florida e consolidare la zona playoff. E’ reduce da sei risultati utili consecutivi, di cui quattro vittorie e, gli ultimi, due pareggi con Carbonia e Torres. Il Muravera di Francesco Loi, ormai fuori dal discorso playoff, è alla ricerca degli ultimi punti salvezza. All'appello dovrebbero manrcarne tre. Nell’ultima giornata ha raccolto un buon punto contro la Nuova Florida. Dirige l’incontro Fabrizio Pacella di Roma.

In campo (15) anche l’Atletico Uri sul campo dell’Insieme Formia per quello che si annuncia un delicatissimo scontro salvezza, sempre valido per la ventiseiesima giornata. I giallorossi di Massimiliano Paba, che nelle ultime tre gare non hanno ottenuto punti, sono scivolati in zona playout. Serve, quindi, una grande prova contro una formazione laziale apparentemente in gran ripresa (nove punti negli ultimi quattro incontri). Dirige Maria Manzo di Torre Annunziata.

