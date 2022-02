La Sardegna si appresta a godere del secondo weekend consecutivo dedicato al meglio del motocross mondiale con la seconda e ultima data degli Internazionali d’Italia, che dopo Alghero, sbarcano a Riola Sardo. Il favorito della vigilia, nella gara organizzata dal Motoclub Motorschool presieduto da Fulvio Maiorca, è Tim Gajser, sloveno 4 volte campione del mondo che sul tracciato riolese “Le Dune” domani proverà a riconquistare lo scettro di Supercampione ottenuto domenica scorsa al “Lazzaretto” algherese. Anche in questo caso, l’evento sportivo si disputerà a porte chiuse a causa dell’emergenza sanitaria.

Programma. Dopo le prove della mattina, la giornata di gare si aprirà alle 11.40 circa con la prima manche della 125, seguita dalla gara secca della Mx2 (13.30), appuntamento che aprirà la diretta streaming sul sito FedermotoTV e su quello del promoter Offroad Proracing, in programma dalle 13 e gratuita per i tesserati Fmi. A seguire la gara della MX1 (14.25), che sarà seguita dalla seconda e ultima manche della 125 (15.15). I migliori della MX1 e della Mx2 torneranno in pista alle 16 per la Supercampione, prova più attesa e combattuta che decreterà il migliore di giornata.

In gara. Tra i 21 in gara in MX1, oltre a Gajser, confermata la presenza degli altri piloti Honda, Evans e Fernandez, così come quella dei portacolori Gasgas Prado e Forato. Già a Riola anche Lupino e Van Horebeek della Beta, che nella tappa algherese, dopo alcuni giri in qualifica, avevano rinunciato alla gara. In Mx2, al via 38 piloti, il gruppo più nutrito, tra cui spiccano Adamo, Guadagnini e Langenfelder (GasGas) e Lapucci, Tondel e Osterhagen (Fantic). Nella 125 i partenti saranno 28, non ci sarà l’olandese della Yamaha, Van Erp, vincitore delle due manche algheresi, ma ci sarà il connazionale della Fantic, Valk, secondo al Lazzaretto e più agguerrito che mai. Tra gli iscritti anche Andrea Piredda del Taras Padru, unico sardo in gara, come ad Alghero.

Chi mancherà. È assodato che Gajser, stavolta, non dovrà vedersela con Jeremy Seewer, suo omologo della Yamaha che lo scorso weekend aveva dominato in MX1 e chiuso secondo in Supercampione. Sia le Yamaha di Seewer, Coldenhoff e Renaux, sia la Kawasaki di Ben Watson hanno già lasciato la Sardegna alla volta della Francia, dove domani disputeranno un’altra gara internazionale in quel di Lacapelle Marival. Concomitanza che lascia un po’ amaro in bocca agli addetti ai lavori e agli appassionati sardi e italiani. Correrà la gara transalpina anche il belga Geerts, che ad Alghero aveva vinto la Mx2 conquistato la terza piazza nella Supercampione. Assente anche il campione del mondo Jeffrey Herlings, che già dalla scorsa settimana aveva preferito la Spagna alla Sardegna ma, proprio dopo aver vinto a Montearagon la prima del Campionato iberico, lunedì scorso ha rimediato un infortunio al piede sinistro in allenamento.

© Riproduzione riservata