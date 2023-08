Per la terza stagione consecutiva in Serie D l'Atletico Uri si regala ben dodici nuovi acquisti. Tornano nell'Isola tre volti noti del calcio sardo: Vittorio Attili, Daniele Cannas e Yann Fangwa. Il primo, centrocampista che può giocare anche più avanzato, arriva dal Montespaccato dopo il biennio 2019-2021 dove aveva segnato quindici volte in D col Lanusei. Il secondo, attaccante nativo di Bitti e nelle giovanili fra Cagliari e Olbia, dopo gli anni in D fra Carbonia e Latte Dolce si era diviso negli ultimi dodici mesi fra Asti e Real Monterotondo Scalo. Il terzo, centravanti francese classe 2001 rapido e forte fisicamente, ha giocato nel Lamezia Terme l'ultima stagione dopo essere esploso nel 2021-2022 in Eccellenza al Monastir, club col quale aveva ottenuto il sesto posto venendo anche eletto miglior giocatore del campionato nell'iniziativa dell'Unione Sarda. In precedenza aveva giocato al Muravera. Dal massimo torneo regionale arrivano anche due fuoriquota: il portiere Domiziano Tirelli (2006), diverse presenze al Sant'Elena negli ultimi due anni, e il laterale sinistro Paolo Pisano (2005) spesso titolare nella passata stagione alla Ferrini. Dalla Promozione i giovani Lorenzo Pionca, difensore ex Atletico Cagliari (2005), Clayton Valentini centrocampista brasiliano che ha vinto il Girone A col Villasimius (2004) e Federico Piga attaccante ex Sennori (2004). Completano il lotto dei nuovi il portiere Antonino Fusco (Messina), i difensori Alessio Barracca (giovanili Olbia) e Mario Esposito (Unipomezia) più l'attaccante croato Luka Anković (Paternò).

La rosa. Fra i confermati dell'Atletico Uri, già annunciati negli scorsi giorni, figurano capitan Alessio Fadda, Mirko Atzeni, Salvatore Canu, Antonio Demarcus, Luca Fiorelli, Andrea Fusco, Abib Jah, Lorenzo Melis, Carlo Piga, Pasquale Quesada, Simone Ravot e Alessandro Scanu. La squadra lavora da martedì agli ordini di Massimiliano Paba, al quinto anno consecutivo in giallorosso e artefice della promozione nel 2021 seguita da due ottime salvezze entrambe ai playout.

