L’Olbia celebra la convocazione in nazionale di Fahamedul Islam. Arrivato in Gallura durante il mercato invernale, il non ancora diciannovenne centrocampista bengalese ha collezionato in maglia bianca con la prima squadra 4 presenze, ed è pronto adesso a cimentarsi con la selezione maggiore del suo Paese.

«Olbia Calcio 1905», recita la nota stampa, «è lieta di comunicare che il classe 2006 Fahamedul Islam è stato convocato nel ritiro della Nazionale A dalla Bangladesh Football Federation». La lettera ufficiale sulla convocazione di Islam è arrivata ieri nella sede del club. «Il ritiro si svolgerà in previsione del Fifa Tier 1 International Friendly Match del 4 giugno e del match contro il Singapore National Football Team del 10 giugno, valido per la qualificazione alla Coppa d’Asia 2026. Cogliamo l’occasione per congratularci con Fahamedul per la convocazione».

Prima di trasferirsi a Olbia, nel campionato di Serie D Islam aveva già giocato sei partite con Ligorna, nel Girone A, e due col Livorno, vincitore del Girone E, totalizzando 12 presenze nel torneo. Da vedere se il club gallurese punterà sull’esterno scuola Sampdoria per il prossimo anno.

