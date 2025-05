L’Ogliastra sarà pure un territorio ostaggio dello spopolamento, ma il risultato della rappresentativa dei Giovanissimi (2009-2010) conferma come il calcio è un fattore che alimenta speranza.

La selezione territoriale di categoria si è qualificata alla finale regionale dominando il girone sud in cui erano inserite le rappresentative di Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano. Territori più densamente popolati rispetto all’Ogliastra, dove il calo demografico è costante e il rapporto mortalità-natalità è impietoso. Tant’è. Battendo (a Senorbì) 4-2 il Medio Campidano, l'unica squadra che all’andata ha battuto l’Ogliastra all'andata per 1-0, la squadra di Fabio Tangianu (vice Alberto Vargiu) ha guadagnato il pass per l’atto finale che si disputerà il 2 giugno a Sa Rodia (Oristano). A una gara dal termine del girone, l’Ogliastra ha totalizzato 12 punti su 15 disponibili (4 vittorie e una sconfitta). Nel girone nord i giochi sono ancora aperti e per questo la selezione ogliastrina dovrà attendere per conoscere l’avversario.

«È una grande soddisfazione che un piccolo territorio come l'Ogliastra abbia ottenuto questo risultato, pensando al bacino di utenze delle altre province, e impiegando ragazzi da quasi tutti i settori giovanili ogliastrini». È l’analisi del risultato offerta da Fabio Tangianu. Che aggiunge: «Questo ci fa capire che si sta lavorando nella giusta direzione per valorizzare i giovani del nostro territorio».

Dello staff della selezione fanno parte Andrea Ibba (allenatore dei portieri), Marco Mancosu (medico) e Giuseppe Piludu (massaggiatore). In testa il delegato Ogliastra, Rio Violo, e il dirigente federale, Mereu Franco. «Il risultato è frutto del lavoro combinato di tutto lo staff tecnico, medico e dirigenziale», puntualizza il selezionatore.

Nella gara di ieri sono andati a segno Fabio Migali (Girasole), Davide Loi (Cos), Davide Carracoi (Tortolì) e Alessandro Barca (Baunese).

