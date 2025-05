Un fine settimana con la grande boxe che fa salire sul ring gli atleti Sardegna-Corsica , due giornate, sabato 17 e domenica 18 maggio, nella palestra di via Brunelleschi, che ospiterà l’evento pugilistico “SE-SA Boxing Night 2025”, organizzato dalla società Se.Sa Boxing Group Porto Torres. La manifestazione nata nel 2020 per celebrare il primo anno di attività della società pugilistica turritana, è diventata un punto di riferimento per tutti gli appassionati di boxe. Dopo le scorse edizioni al Palasport “Alberto Mura”, quest’anno l’evento si sposta in una location più raccolta, ma il programma sportivo resta di alto livello, con tanti match che vedranno protagonisti i migliori atleti locali, pronti a confrontarsi con avversari provenienti dalla Corsica.Il programma prevede sabato 17 dalle ore 19.30 per l’international Island la sfida Sardegna vs Corsica: 15 mach di pugilato olimpico World Boxing. Domenica 18, con inizio gare dalle 9.30, il terzo Criterium giovanile della Regione Sardegna, con la presenza di oltre 70 mini atleti dai 5 ai 12 anni che si affacciano con curiosità alla nobile arte del pugilato.

