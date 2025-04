Nell’ultimo turno prima di Pasqua del torneo di Divisione Regionale 2 di basket, girone Sud, cade la capolista Assemini. Per il quintetto allenato da Tonio Canalis nella trasferta di Carloforte, arriva la terza sconfitta stagionale; nonostante tutto, però, tiene ben salda la testa della classifica.

Sud. I carlofortini si impongono per 74-70 al termine di una sfida combattuta. L’avvio è equilibrato (16-16 al 10’) prima del tentativo di fuga asseminese del secondo quarto (35-43 al 20’). I padroni di casa accorciano il divario nel corso della terza frazione (54-56 al 30’) per poi compiere il sorpasso negli ultimi 10’. Carloforte trascinato alla vittoria dai 30 punti messi a referto da Baghino. Alle spalle vince il Cus Cagliari, contro il San Salvatore Selargius (69-49). Miglior realizzatore della sfida è Spingola, tra gli universitari, con 21 punti. Vittoria esterna, sull’ostico campo del Serramanna, per il Poetto Gruppo Ena, che si impone per 67-72. I padroni di casa al 30’ sono avanti (52-48) prima del sorpasso ospite dell’ultimo quarto di gara. Migliori realizzatori della sfida sono Loi, del Serramanna, e Tosadori, del Poetto, con 20 punti. Arriva sempre in rimonta anche il successo de La Casa del Sorriso Su Planu contro Elmas (84-70). Ospiti che partono forte e al 10’ sono avanti di 13 lunghezze (15-28). Selargini che iniziano la rimonta a partire dal secondo quarto (42-46 al 20’ e 61-62 al 30’), prima del break decisivo che si concretizza nell’ultimo quarto. Nell’Elmas da segnalare i 30 punti firmati da Piras. Vince il Genneruxi, in casa, contro Marrubiu, per 73-63, in una gara sempre controllata nell’arco dei 40’. Tra i cagliaritani Sellari firma 16 punti. Successi esterni, infine, per Azzurra Oristano e Condor Monserrato. Gli oristanesi vincono contro il Beta per 24-62 e risalgono al sesto posto in classifica. I monserratini, invece, sono corsari sul campo della Primavera Gonnosfanadiga, vincendo 46-70. Compagine ospite che allunga già all’intervallo (20-34 al 20’) per poi consolidare il vantaggio nella seconda parte di gara. I migliori realizzatori dell’incontro sono Zurru, della Primavera, Fiorellino e Paulis, del Condor, con 14 punti. Rinviata, invece, la partita tra Jolly Dolianova e Sinnai.

Nord. Tempo di recuperi nel girone settentrionale. Nella lotta per il secondo posto vincono New Basket Ploaghe e Olimpia Olbia. I primi si impongono per 68-86 sul parquet della Nova Pallacanestro La Maddalena. Dopo un inizio contratto (41-33 al 20’) i ploaghesi ribaltano la situazione nella seconda parte di gara (54-64 al 30’ e 68-86 finale), grazie anche ai 35 punti siglati da Mattu. L’Olimpia, invece, in casa, batte la Innovyou Sennori per 86-59. Allungo olbiese già nei primi 20’ (52-31), gestito poi nella seconda parte di gara. Tra i padroni di casa è Sciretti il miglior realizzatore con 24 punti. Infine, nell’ultimo recupero in programma, quinta vittoria stagionale per Macomer 2.0, vittorioso contro la Demones Ozieri con il punteggio di 69-56.

© Riproduzione riservata