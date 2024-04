È il Basket Mogoro la prima semifinalista del girone Sud di Divisione Regionale 2 di basket. Vanno a gara 3, invece, Spirito Sportivo e Sinnai, dopo la vittoria esterna dei cagliaritani.

Condor Monserrato-Mogoro. La spuntano i mogoresi, all’overtime, per 64-65. Grande equilibrio nella sfida in terra monserratina, con le due squadre che si alternano nel punteggio nel corso dei primi 20’ (11-13 al 10’ e 28-26 al 20’). Nella terza frazione il quintetto ospite cerca un allungo (40-45 al 30’), ma il Condor riesce a ricucire poco prima della sirena finale, mandando la sfida al supplementare (56-56 al 40’). Ultimi 5’ si gara sempre sulle ali dell’equilibrio, Mogoro sul +1 grazie ad un canestro di Fatteri a poco più di 10 secondi dalla fine; l’ultimo possesso è in mano al Condor, ma l’ultimo tiro si infrange sul ferro. Per i ragazzi allenati da Giacomo Orrù è semifinale, in attesa della vincente tra Spirito Sportivo e Sinnai.

Condor Monserrato – Basket Mogoro 64-65 d.t.s. (serie 0-2)

Condor: Dessì 9, Lecis Cocco Ortu 4, Perra 13, Marras, Ebau, Fiorellino 7, Falchi 4, Palludo 5, Paulis 6, Dessì, Pongelli 12, Garau 4. Allenatore Pilia.

Basket Mogoro: C. Piras 24, Pianu, Pia 6, Spanu, Murtas, Lilliu 4, Peddis 2, Cancedda 2, Abis, Fatteri 8, Pes, F. Piras 19. Allenatore Orrù.

Arbitri: Saddi e Atzeni.

Parziali: 11-13; 28-26; 40-45; 56-56.

Sinnai - Spirito Sportivo. Salta ancora una volta il fattore campo nella serie. Lo Spirito Sportivo, infatti, espugna il campo del Sinnai, anche in questo caso dopo un supplementare, per 65-68 e rimanda tutto alla decisiva gara 3 di sabato. Nei primi due quarti gli ospiti guidano il punteggio e vanno all’intervallo sul +5 (28-33). Nella seconda parte, la gara prosegue in equilibrio fino al 61 pari del 40’. Nel supplementare è decisiva l’allungo degli ultimi secondi dello Spirito Sportivo, che chiude i conti di gara 2 e porta la serie alla “bella”. Qualche giorno di riposo poi gara 3, sabato alle 21.30.

Sinnai – Spirito Sportivo 65-68 d.t.s. (serie 1-1)

Sinnai: Pili, Musiu, Spettu 27, Ibba 9, Serreli 8, Monaci, Birocchi 3, Rivieccio 4, Neri, 4, Caciutto 10. Allenatore Atella.

Spirito Sportivo: Murru 8, Sechi 3, Pisanu, Ruvioli 7, Chessa 5, Garau 8, Stara 18, Fancello 8, Picciau 10, Matta 1, Garau. Allenatore Goddi.

Arbitri: Brancolini e Curreli.

Parziali: 14-20; 28-33; 49-49; 61-61.

Stasera. Alle 20.30, in campo Jolly Dolianova e Basket Quartu per gara 2 della serie. Dopo gara 1 sono avanti i quartesi che potrebbero chiudere i conti nella sfida di stasera in trasferta. Dolianova, invece, punta a portare la contesa alla “bella” di Quartu.

