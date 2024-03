Weekend intenso quello scorso nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Al Sud è partita la seconda fase, mentre al Nord nuovo allungo della capolista Aurea Sassari.

Sud. Iniziata la seconda fase, con gli ottavi di finale playoff. Cinque le partite di gara 1 disputate (oggi e domani le altre 3). “Fattore Campo” rispettato. Vince, di misura, il Basket Mogoro contro Carbonia (68-65 il finale). Grande equilibrio nel corso dei 40’, come testimoniano i parziali (16-12 al 10’, 28-29 al 20’, 47 pari al 30’). Padroni di casa che chiudono sul +3, grazie anche ai 32 punti firmati da Claudio Piras. Anche l’altra prima testa di serie, il Carloforte, parte con il piede giusto vincendo 67-57 contro il Beta. Partita che scorre sul filo dell’incertezza fino a 4 minuti dalla fine, quando i carlofortini, con un parziale di 15-2, fanno il break decisivo. Miglior realizzatore è Baghino, tra i padroni di casa, con 23 punti. Netto successo, invece, del Basket Quartu contro Su Planu, per 107-55. Partita che i quartesi mettono a sicuro sin dai primi minuti. A fine gara Leviani, del Basket Quartu, e Mascia, del Su Planu, firmeranno 18 punti. Vinche anche il Condor, sul Genneruxi (51-47). Avvio di marca monserratina (13-6 al 10’). Gli ospiti, però, giocano una parte centrale della gara concreta e passano al comando prima dell’intervallo (24-29). Vantaggio tenuto fino al 30’ (35-38); negli ultimi 10’ il Condor riprende in mano la situazione e porta a casa gara 1. Al Genneruxi non bastano i 15 punti di Piras. Successo, infine, dello Spirito Sportivo contro l’Azzurra (66-55). Padroni di casa costantemente avanti nell’arco di tutta la gara, trascinati dai 17 punti di Stara. Tra oggi e domani le altre 3 sfide: Sinnai-Assemini, Primavera-Poetto Gruppo Ena e Jolly-Serramanna.

Nord. Vince e convince la capolista Aurea Sassari che, nel corso della settima giornata di ritorno, batte a domicilio la Sap Alghero per 47-73. Sassaresi che, grazie anche ai 30 punti firmati da Pisu, ottengono la 14sima vittoria stagionale. Successo che vale anche il +4 sulla diretta inseguitrice, il Basket Nulvi. Seconda in classifica che cade sul parquet del New Basket Ploaghe, per 64-51. Ploaghe che ha in Lusso il miglior realizzatore con 16 punti. Vince, inoltre, il Basket 90 Masters, per 86-51 contro il Sennori. Per la compagine sassarese ben 5 uomini in doppia cifra, con Peruzzi top scorer a quota 15 punti. Continua a scalare la classifica, l’Arzachena, grazie alla vittoria contro il S. Elene (70-52), al termine di 40’ sempre condotta nel punteggio.

