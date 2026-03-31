Un fine settimana nel quale portano a casa la vittoria tutte le squadre in vetta alla classifica del girone Sud del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Al Nord, invece, da segnalare, nel girone Azzurro, l’aggancio in testa alla graduatoria della Virtus Olbia ai danni dell’Arzachena.

Sud. Vincono le prime 4 del girone. A partire dalla capolista Serramanna, che si impone per 92-65 contro il Carloforte. Padroni di casa che approcciano la sfida senza distrazioni e vanno sul +13 all’intervallo (48-35 al 20’). In avvio di ripresa l’ulteriore allungo, con il 70-45 del 30’ e il +27 della sirena finale. Miglior realizzatore della gara è Aste, del Carloforte, con 21 punti. Alle spalle arriva la risposta dell’Azzurra Oristano che batte Iglesias per 87-76. Stesso discorso per il Cagliari Basket che, dopo un tempo supplementare, si impone sulla Primavera Gonnosfanadiga per 78-72. Partita equilibrata nei primi due quarti (29-31 al 20’) e padroni di casa che cercano di scappare al rientro dal riposo lungo (48-41 al 30’). Negli ultimi 10’ la compagine ospite, però, ha una grande reazione e i 40’ si chiudono sul 64 pari. Nei 5’ dell’overtime i cagliaritani allungano nuovamente, fino al +6 conclusivo. Nel Cagliari Basket è Serri il migliore, con 25 punti. Infine, colpo esterno del CUS Cagliari, a Marrubiu, con il punteggio di 71-83. Chiude il quadro delle partite il successo del Settimo contro La Casa del Sorriso (65-60). Anche questa una partita equilibrata (30-31 al 20’), decisa negli ultimi minuti. Tra i padroni di casa, da segnalare i 19 punti firmati da Moi. Il programma della nona giornata di ritorno si completerà con Genneruxi-Beta (domani ore 21.15), Condor-Monserrato-Antonianum Quartu (07/04) e Il Gabbiano-Carbonia (09/04).

Nord. Si gioca solo un match nel girone Verde (valido per la promozione), quella che ha visto il colpo esterno dell’Olimpia Olbia sul campo della Sant’Elene, per 70-74. Rinviati, invece, gli altri incontri della terza giornata di ritorno: Macomer 2.0-Masters Sassari (al 18/04), Pallacanestro Sennori-Shardana Basket e Mercede Alghero-Dinamo 2000. Nel girone Azzurro, invece, il colpo di giornata è quello del Ghilarza che supera la capolista Arzachena per 46-44. Smeraldini raggiunti in classifica dalla Virtus Olbia che, trascinata da un Marogna autore di 27 punti, sbanca il campo del CMB Porto Torres per 43-71. Vittoria interna, infine, per la Pallacanestro Nuoro, contro la Nova Pallacanestro, per 95-73.

© Riproduzione riservata