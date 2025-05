È il San Salvatore Selargius la squadra che va a completare il quadro delle semifinaliste del torneo di Divisione Regionale 1 di basket. La compagine selargina fa sua gara 3 imponendosi per 93-83 contro Elmas. In semifinale affronterà il Carbonia.

La gara. L’avvio è equilibrato, con i padroni di casa avanti, seppur di sole 2 lunghezze, alla fine del primo quarto (23-21 al 10’). Nella seconda frazione il quintetto allenato da Marco Benucci trova grande continuità in attacco e passa a condurre sul 43-49 dell’intervallo. Al rientro Elmas comanda ancora il punteggio, anche se i selargini riescono a limitare il divario sul -4 del 30’ (58-62). Negli ultimi 10’ la compagine guidata da Fabrizio Asunis ribalta la situazione, trascinata dal tandem Spano-Tufo (24 punti in due nell’ultimo quarto), segna 35 punti nel parziale e porta a casa il match con il +10 finale. Miglior realizzatore della serata è proprio Spano, con 23 punti finali.

I Tabellini.

San Salvatore Selargius – Elmas 93-83 (serie 2-1)

San Salvatore Selargius: Cordeddu 12, Moret, Uda 15, Sanna, Tufo 21, Zonta 12, Borghero, Ghiani, Zedda 10, Spano 23. Allenatore Asunis.

Elmas: Simbula 8, Loi 11, Ruggeri, Oppo, Casula 10, Poddighe 7, Fancello 16, Lecis Cocco Ortu 10, A. Bonacci 4, L. Bonacci 8. Ibba 9. Allenatore Benucci.

Arbitri: C. Seu e A. Seu.

Parziali: 23-21; 43-49; 58-62; 93-83.

La situazione. Ora spazio alle semifinali playoff, sempre con le serie al meglio delle tre partite. Il San Salvatore se la vedrà contro il Carbonia (eventuale gara 3 in casa “miners“), mentre l’altra scontro sarà tra Demones Ozieri e Fisiokons Aurea Sassari (“bella” in casa ozierese). Il via il prossimo weekend.

Fase “Playout”. Seconda giornata favorevole alle formazioni che hanno giocato in casa. La Isola Gas Terralba vince contro il Basket Iglesias per 100-62. Successo sul filo di lana del Mogoro che supera 78-77 il San Sperate. Vittoria, infine, dell’Astro contro il Genneruxi, per 84-73.

