E’ terminata uno a uno la gara di andata della finale dei playoff del campionato di Promozione tra Sant’Elena e Tortolì. Quartesi in vantaggio con Rotaru. Poi il pareggio degli ospiti firmato da Contu. Domenica prossima la partita di ritorno al “Fra Locci” di Tortolì.

PLAYOUT

Si salvano Uta e Tonara. L’Uta batte (2-1) in rimonta l’Idolo con reti di Suella e Ridolfi dopo il vantaggio degli arzanesi con Bottegal. All’andata aveva vinto l’Idolo uno a zero ma si salvano i gialloverdi per la miglior classifica dopo la sessione regolare.

Il Tonara grazie alla doppietta di Nunez supera (2-0) il Lanteri e ribalta la sconfitta (1-0) dell’andata.

© Riproduzione riservata