La Ferrini si è ripresa il secondo posto della serie A Élite maschile. Una settimana dopo la sconfitta con la Tevere è nuovamente la diretta inseguitrice della formazione romana campione d’Italia in carica. Quattro punti dividono le due squadre a quattro giornate dalla fine.

Sabato la Ferrini ha battuto il Valchisone 4-2, scavalcandolo in classifica. Protagonista l’egiziano Gamal con la seconda tripletta stagionale. Ha aperto le marcature nel primo quarto, Valchisone ha pareggiato nel secondo con un corto di Ceballos, ma un minuto dopo Palmas ha riportato la Ferrini in vantaggio. Tris di Gamal dopo il riposo, Ceballos segna ancora su corto, Valchisone crede nella rimonta ma non trasforma tre corti. Ancora Gamal, a metà della quarta frazione, finalizza un contropiede di Palmas e chiude la partita.

Riprende confidenza con la vittoria l’Amsicora che a Reggio Emilia batte Città del Tricolore 3-1 e aggancia il Valchisone al terzo posto. È la seconda vittoria consecutiva, corroborata da una eccellente prestazione. Atzori ha aperto le marcature nel primo quarto, e dopo il pari di Caruso ha raddoppiato su corto. Ci pensa Ojeda ad allungare nella terza frazione, l’Amsicora controlla la partita, non corre rischi e subisce la seconda rete di Caruso a un minuto dalla fine.

Prosegue la serie di sconfitte del Cus Cagliari, battuto a Roma 5-2 dalla Lazio. La squadra di Jorge chiude la classifica con un solo punto.

Serie A Élite femminile

Non ha avuto fortuna la Ferrini, a Roma è stata sconfitta di misura dalla Lazio, 2-1 il risultato finale. La rete di Palmas ha ammorbidito la sconfitta di fronte alla matricola romana diventata la terza forza del campionato. La Ferrini resta al penultimo posto, con tre punti in meno dell’HP Milano.

Turno di riposo per l’Amsicora che resta al comando della classifica, con un punto di vantaggio sul Cus Torino vittorioso sulla Lorenzoni.

Serie A1 maschile

Sperava in un risultato diverso ma l’HT Sardegna si deve accontentare del pareggio contro l’ultima in classifica. A Roma contro l’Hockey Club è finita 4-4 e il secondo posto si allontana. In vantaggio 3-1 con Castro e doppietta di Gobran, la squadra di Pia è stata raggiunta e superata, ha rimediato Bashir che ha segnato la rete del pari definitivo.

Salvezza ancora da raggiungere per la Juvenilia Uras, battuta in casa 3-2 dall’HT Bologna, che consolida il secondo posto dietro il Butterfly Roma, che ha festeggiato in anticipo il ritorno nella Élite dopo una stagione. Due volte in vantaggio con Tallu e Grussu, la Juvenilia è stata raggiunta e superata a pochi minuti dalla fine.

